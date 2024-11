L’incroyable 100% français en EuroLeague : Paris l’emporte chez le FC Barcelone ! 

C’est désormais officiel : le Paris Basketball, version EuroLeague, n’est plus une surprise. Sur cinq victoires de rang, le club de la capitale se présentait chez le FC Barcelone pour passer un dernier test, celui de savoir s’il fait déjà partie des grands d’Europe sur ce début de saison. Et la réponse est oui, avec une nouvelle démonstration de force au Palau Blaugrana (87-103), pour signer une 6e victoire de rang.

Let’s talk about SIX baby, let’s talk about you and me, let’s talk about… BREEEEEEEEF 6 VICTOIRES DE SUITE EN EUROLEAGUE. T’ENTENDS OU PAS ?! pic.twitter.com/6IvYi4WC9S — Paris Basketball (@ParisBasketball) November 15, 2024

Paris, l’équipe la plus chaude du moment en EuroLeague !

Les joueurs du Paris Basketball pourront donner des conseils à quelques anciens du PSG sur la manière de finir une rencontre à Barcelone… Car dans la cité catalane, l’équipe de Tiago Splitter a parfaitement débuté et terminé sa partie. D’entrée, les Parisiens ont montré au FC Barcelone, co-leader de l’EuroLeague avant la rencontre, qu’il allait devoir trouver de nouvelles ressources pour venir à bout du jeu rapide et de l’intensité parisienne. Mais sans adresse extérieure en première période (1/10 à 3-points en MT1), Paris a vu le Barça repasser devant à la mi-temps (48-45).

Sauf que pour mettre en doute cette équipe de Paris, il faut bien plus que la précision de Juan Nunez (15 points à 6/8 aux tirs) et Alex Abrines (11 points dont 3/5 à 3-points), ainsi que la polyvalence de Jabari Parker (19 points, 5 rebonds et 5 passes décisives). Tout heureux de voir un Kevin Punter muet comme rarement (4 points à 1/7 aux tirs), T.J. Shorts (24 points à 7/11 aux tirs, 9 passes décisives) et ses partenaires ont décidé de lui subtiliser sa période préférée, le dernier quart-temps (17-30), pour sonner le glas du FC Barcelone. Faisant feu de tout bois dans le dernier quart-temps (5/7 à 3-points, 9/23 au final), même le discret Maodo Lô depuis le début de saison (20 points à 7/14 aux tirs), Paris a tout simplement fini par écoeurer les Barcelonais (87-103) qui n’ont jamais su se relever d’une nouvelle période de dix minutes prodigieuses, après la première dizaine inaugurale.

Ainsi, Paris vient parachever une 10e journée d’EuroLeague idyllique pour les clubs français, après les victoires de Monaco et l’ASVEL la veille. Un trio gagnant que le club parisien domine évidemment avec son fantastique début de saison (7 victoires – 3 défaites), lui qui débute en EuroLeague, pour sa 7e saison d’existence seulement. De rookie ambitieux à surprise détonnante, Paris va-t-il devenir un prétendant aux playoffs ? Après quasiment un tiers de la saison régulière écoulée, il peut en tout cas y prétendre !