La passe de deux pour Adama Bal, encore élu dans l’équipe idéale de sa conférence NCAA

Alors qu’il va inscrire son nom à la Draft NBA, et se lancer dans le monde professionnel, Adama Bal (2,01 m, 21 ans) a ajouté une nouvelle ligne intéressante à son CV.

Pour la deuxième année consécutive, le combo-guard de Santa Clara a été élu dans l’équipe idéale (qui comporte dix noms) de la West Coast Conference (WCAA) en NCAA.

Très peu utilisé à Arizona entre 2021 et 2023, le Manceau a renversé son parcours universitaire en rejoignant les Broncos il y a deux ans. De 2,6 points de moyenne avec les Wildcats, il est passé à 13,5 points à 42%, 2,6 rebonds et 3,2 passes décisives, même si ses statistiques sont en légère baisse par rapport à la saison dernière (14,4 points à 43%, 3,2 rebonds et 3,1 passes décisives).