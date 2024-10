La poisse continue pour Villeneuve d’Ascq : fracture du nez pour Aminata Gueye

Quand rien ne va… Embarqué dans un début d’exercice galère après une saison dernière historique, Villeneuve d’Ascq doit en plus composer avec les blessures. Le club nordiste a annoncé ce mercredi 23 octobre la blessure de sa pivot Aminata Gueye, victime d’une fracture du nez à l’entraînement. D’ores et déjà forfait pour la rencontre face à Saragosse dans le cadre de la 3e journée d’EuroLeague, l’intérieure va être opérée en fin de semaine. Sa durée d’indisponibilité pourrait tout de fois ne pas être trop importante, avec certainement la possibilité de porter un masque pour protéger son nez.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent donc pour la formation de Rachid Méziane, qui n’a toujours pas gagné en cette saison 2024-2025, avec 7 défaites en autant de rencontres (4 en LFB, 2 en EuroLeague féminine et 1 lors du matchd es champions). Aminata Gueye rejoint donc l’infirmerie de Villeneuve d’Ascq, déjà occupée par Maia Hirsch pour une blessure à la cheville. Ancienne joueuse Mondeville et Toulouse, la Française vit actuellement sa 2e saison à l’ESBVA. En 2023-2024, Aminata Gueye affichait des statistiques de 5,7 rebonds à 46% de réussite aux tirs et 3,8 rebonds en 15 minutes de jeu en moyenne.