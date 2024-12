La région Pays de la Loire songe à supprimer ses subventions pour les clubs pros : La Roche Vendée tire la sonnette d’alarme

Trois mois après la fin des Jeux de Paris, l’horizon s’assombrit pour le sport en France… La réflexion du conseil régional des Pays de la Loire en est une nouvelle illustration : la présidente de la région, Christelle Morançais, souhaiterait réaliser 100 millions euros d’économie, incluant notamment la suppression des aides pour les clubs sportifs de haut niveau. La mesure doit être votée en assemblée générale le 19 décembre.

Plusieurs équipes de basket de haut niveau existent dans la région : Cholet Basket, Le Mans Sarthe Basket, l’Étoile Angers Basket, l’Union Féminine Angers Basket… Ainsi que deux clubs en Vendée, aux Sables d’Olonne et La Roche-sur-Yon. Pour le LSVB, pensionnaire de NM1, le manque à gagner serait de 25 000 euros. « En 2025, on risquerait ainsi d’avoir la capacité de recevoir nos licenciés (une Arena est en construction), mais on n’aurait plus les moyens financiers pour », a indiqué le président sablais, Nikolas Seferiadis, à Ouest France. « Cela sera peut-être sur la partie éducateurs que je serais obligé de réaliser des coupes franches… »

« La fin du haut niveau » au RVBC ?

Pour le RVBC, l’inquiétude est, en revanche, beaucoup plus marquée. Si la mesure est votée, cela représenterait la disparition d’une subvention de 140 000 euros. Soit 7% du budget en moins. Assez pour convaincre le président David Cottreau de tirer la sonnette d’alarme, toujours au micro d’Ouest France. « C’est donc la fin du haut niveau à La Roche-sur-Yon ! C’est sûr ! Comment puis-je trouver 140 000 € dans un contexte très tendu ? Les partenaires ne sont déjà pas en forme sur le plan financier… » Cela s’appliquerait à partir de la saison 2025/26, menaçant ainsi l’engagement de La Roche en LBWL, alors que l’équipe d’Emmanuel Body lutte pour son maintien sportif (11e, avec 2 victoires en 8 matchs). « Mi-décembre, je suis convoqué pour un passage devant la commission de contrôle de gestion », poursuit David Cottreau. « On va parler de la saison prochaine. Je vais leur annoncer que nous ne sommes pas capables de monter un budget pour cet exercice-là. Je ne peux pas assurer la continuité en Ligue féminine… C’est un séisme. »