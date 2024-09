Après Fournier à l’Olympiakos, la réponse du Panathinaïkos avec le Turc Cedi Osman !

Coïncidence ou non : les deux clubs d’Athènes, l’Olympiakos et le Panathinaïkos, ont frappé très fort pour finir le marché des transferts à quelques joueurs d’intervalle. Après la signature d’Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) chez les Reds mercredi 4 septembre, le Pana a répondu avec un autre joueur venu de NBA, le Turc Cedi Osman (2,00, 104 kg). L’annonce officiel par le Panathinaïkos n’a pas encore été faite, mais l’information est sortie de la bouche de son président Dimitris Giannakopoulos, à travers une vidéo publiée sur Instagram.

Sept saisons en NBA pour « First Cedi »

Après 7 saisons en NBA, Cedi Osman quitte donc l’Association pour un retour en EuroLeague. Drafté en 31e position en 2015 par les Minnesota Timberwolves, c’est au bout de 5 saisons professionnelles à l’Anadolu Efes que le Turc rejoindra l’Association. Ces droits échangés entre-temps, « The First Cedi » a débuté sa carrière outre-Atlantique aux Cleveland Cavaliers. Après 5 exercices dans l’Ohio, dont un à 13 points, 4,7 rebonds et 2,6 passes décisives en 32 minutes de jeu en moyenne (2018-2019), l’ailier est échangé aux San Antonio Spurs. Mais après une seule saison dans le Texas aux côtés de Victor Wembanyama (6,8 points en 17 minutes de jeu), Cedi Osman, agent libre cet été, n’a pas trouvé de contrat dans une franchise.

Au Panathinaïkos, Cedi Osman retrouvera d’autres anciens joueurs NBA, comme le meneur Kendrick Nunn (1,95 m, 29 ans) ou le pivot Omer Yurtseven (2,08 m, 26 ans).