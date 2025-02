La revanche de Kokila et Fauthoux : la JL Bourg l’emporte à Saint-Quentin !

Plus d’un an après une rencontre à oublier, marquée par les exclusions de Kevin Kokila et Frédéric Fauthoux, la JL Bourg revenait à Pierre-Ratte. Malgré la grosse ambiance picarde, avec un accueil tout particulier pour le sélectionneur de l’équipe de France, Bourg-en-Bresse est ressorti vainqueur d’un âpre combat à Saint-Quentin (81-83).

Développement à venir.