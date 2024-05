La Rochelle, battue par Nantes, n’est pas parvenue à finir la saison invaincue à domicile

La Rochelle a été empêchée de terminer sa saison régulière invaincue à domicile. Dans une fin d’exercice où Rochelais (première place garantie) et Nantais (maintien assuré) n’ont plus rien à jouer, le seul intérêt de cette confrontation de la 33e journée était de voir si les Maritimes pouvaient garder leur antre Gaston-Neveur inviolé cette saison.

La réponse est donc non, avec une série de victoires (17) en championnat stoppée au dernier match, remporté par Nantes Basket Hermine sur la plus petite des marges (75-76).

« Cette défaite fait mal à la tête car on avait envie de bien terminer chez nous, entretenir la dynamique et surtout, on voulait rebondir après notre non-match à Fos, expliquait le capitaine rochelais Gaëtan Clerc à Sud Ouest. On devait faire mieux pour tout le monde. Il n’y a pas de conséquence comptable mais il faut que ce revers nous serve. »