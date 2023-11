La Rochelle continue d’impressionner en surclassant l’Élan Béarnais

Pro B - La Rochelle s'est imposée avec la manière à domicile face à l'Élan Béarnais (84-68), conservant ainsi seule la tête du classement.

Ce mardi, la Rochelle affrontait l’Élan Béarnais pour le compte de la 6e journée de Pro B. Au terme d’une rencontre maîtrisée, La Rochelle s’est imposée face à Pau (84-68). Une large victoire qui permet aux Rochelais de rester premiers au classement.

Un écart dès à la mi-temps

Les deux équipes se rendaient coup pour coup en début de rencontre. Face à des Rochelais très accrocheurs, les hommes d’Éric Bartecheky se reposaient sur l’efficacité de Dylan Affo–Mama (12 points et 6 rebonds) pour rester au contact dans ces dix premières minutes (23-23). Au coude à coude, Rochelais et Palois ne voulaient pas se laisser distancer dans cette première mi-temps. Mieux rentrés dans ce deuxième quart-temps, les coéquipiers de Johan Lofberg (14 points) profitaient de l’indiscipline béarnaise pour creuser un premier écart significatif juste avant la pause (44-35, 20′).

La sérénité rochelaise

Dans un match toujours aussi disputé, les locaux continuaient de faire la course en tête. Poussés par leur public, les Rochelais creusaient un peu plus l’écart sous l’impulsion de Tray Buchanan (16 points et 4 rebonds). Dans le dur, l’Élan Béarnais voyait son adversaire du soir prendre le large. À l’issue de trente minutes abouties, La Rochelle comptait 13 longueurs d’avance (60-47, 30′).

Après avoir distancé des Palois peu inspirés offensivement, les locaux maîtrisaient ces dix dernières minutes pour s’offrir un nouveau succès en championnat. Une victoire sur le score net de 84 à 68 qui permet à La Rochelle de rester premier au classement.

