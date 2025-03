C’est le grand retour du basket 3×3 avec le début de sa saison par un tournoi au sommet, la nouvelle Champions Cup. La toute nouvelle équipe de France féminine s’est inclinée dès son premier match face à la sélection hôte de la Thaïlande (17-21). Les Bleus joueront eux à 11h50 heure locale leur premier match, face à l’Australie. Les résultats lors de cette toute première Champions Cup rapporteront déjà des points importants au classement FIBA, utiles pour participer aux plus grandes compétitions mondiales.

JOUR DE MATCH ✨💙 10:15 🆚 Thaïlande 🇹🇭

11:50 🆚 Australie 🇦🇺 📺 YouTube/FIBA3x3 pic.twitter.com/0Q8EE8cZpJ — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) March 14, 2025

La première édition de la Champions Cup lance la saison 2025 de basket 3×3. Cette compétition se dispute à partir de ce vendredi, jusqu’à dimanche. Seize équipes y participent. Huit équipes masculines et huit équipes féminines, dont le pays hôte, la Thaïlande, se disputeront les places pour le 3×3 World Tour. Les équipes de France masculine et féminine y sont conviées.

Chez les hommes, la sélection se compose de l’ancien quatuor parisien : Paul Djoko et Hugo Suhard prêteront main-forte aux deux médaillés olympiques Jules Rambaut et Frank Seguela. Ces quatre joueurs ont l’habitude de jouer ensemble et présentent une formation soudée et expérimentée. Ils forment à partir de cette année la nouvelle « Team Toulouse » aux côtés de Sylvain Sautier.

Allez les Bleu(e)s ! 💙 Rendez-vous demain dès 10h15 pour le début de la #3x3ChampionsCup 🏆 📺 YouTube/FIBA3x3 pic.twitter.com/1jfzAyXMt6 — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) March 13, 2025

Chez les femmes, c’est une équipe bien plus remaniée qui a démarré par un revers 21 à 17. Le sélectionneur François Brisson a bénéficié de l’aide de la FFBB pour composer cette sélection inédite. « En raison du calendrier chargé des Championnats nationaux 5×5 et des rendez-vous européens des clubs de la Ligue Féminine 2, la Fédération française de basketball, en concertation avec les clubs, avait décidé en début d’année de reporter la 19e journée de Ligue 2 afin de permettre à François Brisson de former l’équipe la plus compétitive possible », avait communiqué la Fédération. C’est donc Eve Wembanyama, Elena Zemoura, Nabala Fofana et Lisa Berkani qui forment un quatuor inédit à Bangkok pour ce week-end. Les trois premières évoluent en LF2 et avaient été vues lors du camp de préparation des JO 2024. Quant à Lisa Berkani, elle a été championne de 3×3 U18 il y a dix ans et a fait sa dernière apparition dans cette catégorie en 2020. Depuis, c’est devenu une joueuse d’EuroLeague accomplie, notamment avec son club de Venise en Italie.

Par la suite, en fonction de leurs performances, les équipes de France pourront participer au World Tour qui commence dès le mois d’avril, avec les dates suivantes :

Utsunomiya Opener (Japon) – 26-27 avril

Chengdu (Chine) – 3-4 mai

Amsterdam (Pays-Bas) – 17-18 mai

Marseille (France) – 24-25 mai

Vienne (Autriche) – 13-15 juin

Oulan-Bator (Mongolie) – 20-21 juin

Hong Kong – 19-20 juillet

Edmonton (Canada) – 2-3 août

Lausanne (Suisse) – 15-16 août

Debrecen (Hongrie) – 29-31 août

Shanghai (Chine) – 27-28 septembre

Macau – 18-19 octobre

Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis) – 25-26 octobre

Shenzhen (Chine) – octobre (date exacte non précisée)

Finale à Manama (Bahreïn) – 21-22 novembre

L’ambition après le succès

La saison 2024 a été très prolifique pour les Français du 3×3 qui ont réussi à décrocher une médaille d’argent olympique. C’était une très belle performance pour cette équipe qui n’était même pas qualifiée pour les JO de Tokyo en 2021. En 2023, cette équipe a terminé 8e de la Coupe du monde. Cette saison, les quatre sélectionnés pour la Champions Cup écumeront le circuit mondial sous l’égide de la « Team Toulouse ». Leur premier match est donc ce vendredi à 11h50 contre l’Australie, avant deux autres rencontres de poule ce samedi face aux États-Unis (11h15) et à la Thaïlande (13h).

Pour les féminines, l’ambition ne manquait pas pour cette saison 2024, elles qui avaient décroché de nombreux titres sur le dernier cycle olympique (championnes du monde en 2022 et finalistes en 2023). Pourtant, le tournoi olympique de Paris a été une grosse déception, ce qui a conduit à une vraie refonte de l’effectif. Un effectif qui doit apprendre à se connaître et va tenter de se reprendre samedi pour les deux autres matches de poule, face à l’Espagne (10h25) et l’Australie (12h35).