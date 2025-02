La satisfaction de Frédéric Fauthoux : « On repart avec ce que nous étions venus chercher »

Rendons à Frédéric Fauthoux ce qui appartient à Frédéric Fauthoux… Oui, son record dans l’EuroLeague moderne était bien de 17 points à Jazine, comme écrit ce matin dans nos colonnes. Mais on ne trompe pas sa mémoire aussi facilement. Un soir d’octobre 1997, dans l’EuroLeague ancienne formule, il avait passé 25 points à l’Olimpija Ljubljana. Dont acte.

L’important n’était pas là ce vendredi. Dans l’enfer de Zadar, il fallait qualifier les Bleus pour l’EuroBasket 2025. Et cela a été fait (83-80). De quoi donner un sélectionneur soulagé…

Frédéric, vous saviez la difficulté de vous qualifier dans un environnement aussi hostile. On imagine que la satisfaction prédomine…

Oui, c’est une grosse performance. On connaissait l’enjeu pour nous, mais aussi pour la Croatie qu’on élimine. On s’était préparé à cette salle mais ça reste quelque chose qu’on a envie de vivre dans une carrière. Je nous ai trouvés super sérieux et on repart avec ce que nous étions venus chercher.

Quel esprit vous animait dans ce contexte : était-ce une forme de « nous contre le reste du monde » ?

Clairement, oui. À part vous, les journalistes (il rit). C’était un peu l’état d’esprit. Il fallait montrer un peu de froideur, de l’humilité parce que ça ne sert à rien d’exciter tout le monde dans une salle comme ça. Au contraire, il faut montrer de la sérénité, comme on a bien su le faire. Sinon, ça peut vite déraper.

Ce sang-froid, on l’a vu à 2-7, lorsque vous réagissez rapidement après une entame chaotique…

On n’a pas paniqué en effet. Après, on les laisse longtemps dans le match parce qu’on perd des ballons bêtement. Il ne faut jamais oublier qu’on donne de vraies responsabilités à des joueurs encore assez jeunes à ce niveau-là : je pense à Théo (Maledon) et Matthew (Strazel). Tant qu’on ne vit pas ça, on ne peut pas progresser. Globalement, on a montré beaucoup de sérénité, c’est ce qu’il faudra continuer à faire dans les compétitions à venir.

Dans l’ensemble, on a vu une performance très complète des deux côtés du parquet : de l’intensité défensive, de la solidarité, la recherche du meilleur tir possible en attaque…

Surtout en deuxième mi-temps, oui. On a vraiment vu de meilleures choses et ce n’est jamais évident. Il y avait quelques joueurs de la première fenêtre, plutôt à leur avantage d’ailleurs, c’est normal avec les automatismes. On a vu un bon partage de balle en deuxième mi-temps, et cette notion de sacrifice en défense. Mario Hezonja fait un match incroyable (37 points) mais on ne voulait surtout pas que les autres prennent feu. Il était dans un niveau impressionnant. Je trouve qu’on a fait preuve d’une vraie solidarité défensive, d’une vraie intensité pendant 40 minutes. Des joueurs adverses ont baissé le pied en deuxième mi-temps. Je suis très satisfait du contenu.

À quel point cette prestation ressemble-t-elle au basket que vous idéalisez en équipe de France ?

Dans le sens où on a senti les mecs impliqués défensivement du début à la fin. Et encore, je trouve que 80 points, ça reste beaucoup mais le mérite en revient aussi aux Croates. Et dans la notion de sacrifice et de partage en attaque, puisque l’on a vu le ballon bouger, des joueurs qui ont scoré. Le talent de certains fait forcément la différence également mais ça reste normal dans des matchs internationaux. Dans le contenu du jeu, où le ballon a bougé et où l’on a trouvé beaucoup de solutions, c’est ce que je veux rechercher.

Est-ce un acte fondateur pour l’ère Fauthoux en équipe de France ?

Non, je n’aime pas parler de ça, je ne vais pas tirer la couverture à moi. Oui, c’est une nouvelle aventure qui commence, une nouvelle ère aussi. Mais il y a des choses qui ont été faites avant. On arrive avec une toute autre méthode. Mais l’axe fondateur reste toujours le même : la défense. Ce qui est vrai, c’est que c’est une victoire très importante pour la suite. Pour le match de lundi contre la Bosnie-Herzégovine, bien sûr, mais aussi pour le championnat d’Europe, puisqu’on élimine un concurrent de l’Euro dès le mois de février. On a vu des belles choses avec des joueurs que l’on reverra dans le futur.

C’était quand même le premier vrai test de votre mandat…

Ça, je suis complètement d’accord. C’était effectivement un vrai test, pour moi-même, pour le staff, pour les nouveaux joueurs. Je trouve qu’on s’en est bien sortis.

Qu’attendez-vous de la rencontre de lundi contre la Bosnie-Herzégovine ?

La même chose, puisque l’on a besoin de continuer à créer des automatismes, de créer notre identité. Et pour un match international à domicile, dans une très belle salle, on se doit de montrer le meilleur visage de l’équipe de France.

Propos recueillis à Zadar,