La Slovénie et l’Italie de Pozzecco commencent par un 2/2

Les groupes A, B, C et D des qualifications à l’EuroBasket 2025 ont joué leur deuxième et dernier match de la fenêtre de février ce dimanche 25 décembre. La Belgique a surpris l’Espagne et la Bulgarie a fait tomber l’Allemagne, championne du monde en titre.

Comme la Belgique dans le groupe C, deux équipes sont à 2/2 sur deux, dans les groupes A et B. Dans le duel des invaincus de la première journée, la Slovénie a pris le meilleur sur Israël (88-79) à Koper ce dimanche. Mal partie (8-20, 10′), la sélection de l’axe 2-5 Klemen Prepelic (21 points à 6/15 aux tirs, 3 rebonds et 7 passes décisives en 32 minutes) – Mike Tobey (20 points à 8/14, 12 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes) s’est bien reprise par la suite (32-17 dans le deuxième quart-temps. Gregor Hrovat a été le troisième homme fort des Slovènes. L’ailier de la JDA Dijon a cumulé 16 points à 6/11 et 2 passes décisives en moins de 26 minutes. Israël se fait rejoindre par le Portugal au classement. Le Portugal s’est imposé 79-77 contre l’Ukraine, dans un match délocalisé à Riga en Lettonie.

Tarik Biberovic sauve la Turquie

Dans le groupe B, c’est l’Italie qui est seule en tête. Après avoir dominé la Turquie à Pesaro (87-70), la sélection de Gianmarco Pozzecco s’est facilement imposée en Hongrie (62-83). Les Turcs ont d’ailleurs eu très chaud à domicile face aux Islandais, battus d’un petit point (76-75). C’est Tarik Biberovic qui a inscrit le fade-away de la victoire alors que Jon Axel Gudmundsson avait donné l’avantage aux siens à 3,6 secondes de la fin. L’Islande, qui avait battu la Hongrie vendredi (70-65), se fait donc doubler au point-average particulier.

Dans le groupe D, tout le monde est à 1 victoire et 1 défaite. Largement défaits en Allemagne vendredi (85-61), les Monténégrins se sont vengés sur la Suède (95-70). Joueurs majeurs en Pro B, Johan Lofberg (2 points à 0/4 et 4 fautes en 11 minutes) et Mattias Markusson (2 points à 1/1 et 2 fautes en 9 minutes) n’ont pas pesé.