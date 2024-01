La soirée de Denain et l’Elan Béarnais : égalisation à la dernière seconde et victoire en prolongation !

Denain et l’Élan Béarnais étaient bien mal embarqués dans leur rencontre respective… mais ont pourtant triomphé, respectivement à Rouen et Fos-sur-Mer.

Zena Edosomwan (Denain) et Arthur Bruyas (Pau), auteurs des paniers de l’égalisation

Pourtant, le club nordiste aurait pu s’éviter bien des tracas, menant à plusieurs reprises de plus de dix points à la Kindarena de Rouen. Un RMB qui a bien cru prendre cette victoire dans le 4e quart-temps, avec les nombreux paniers de Mohamed Choua (18 points) et Eddy Kayouloud (16 points). Mais à la dernière seconde, Denain est parvenu à trouver Zena Edosomwan (13 points et 8 rebonds) pour un alley-opp sur remise en jeu avec seulement une seconde à jouer (81-81). En prolongation, Denain a pris le meilleur sur Rouen en l’emportant 9 à 13.

Un coup sur la tête dont n’a pas pu se relever non plus Fos-sur-Mer. Les BYers pensaient pourtant tenir enfin leur première victoire depuis mi-novembre, surtout après les deux lancers-francs de Damien Bouquet (22 points), donnant trois longueurs d’avance aux Fosséens (80-77). Mais avec une possession d’avance, on n’est jamais à l’abri de rien… comme par exemple un tir extérieur de Arthur Bruyas (19 points). Comme Rouen, les BYers ont logiquement plié en prolongation, eux qui pâtissent en plus d’un manque de confiance criant. « Je vis très mal cette saison », disait la semaine passée l’entraîneur Rémi Giuitta. Ce scénario cruel ne va pas améliorer les choses.

Champagne Basket poursuit son redressement, Poitiers enchaîne une 4e victoire consécutive

En haut du classement, les équipes qui effectuent une belle opération se nomment La Rochelle et Boulazac. Respectivement victorieuses à Orléans (58-74) et contre Angers (79-66), les deux formations prennent ainsi de l’avance sur Rouen mais aussi la JA Vichy, défaite à Antibes. Emmenés par les 21 points de Samir Gbetkom, les Sharks ont bien profité de l’absence d’adresse extérieure du club thermal ce vendredi (6/30 à 3pts).

Champagne Basket poursuit lui son redressement avec une nouvelle victoire à l’extérieur, cette fois sur le parquet du Lille Métropole Basket (79-80). En contrôle à l’entame du dernier quart-temps (54-68), les hommes de Thomas Andrieux ont failli connaître une nouvelle fin de match en leur défaveur. Heureusement pour eux, les Lillois ont échoué à un petit point, ne parvenant pas à marquer sur la dernière possession.

Dans les autres résultats de la soirée, Nantes s’est confortablement imposé face à Aix-Maurienne (92-79), grâce notamment aux 15 points de Christian Lutete et une première période accomplie offensivement (53 points marqués). Enfin, l’ère Bogavac continue d’être bénéfique à l’Alliance Sport Alsace, vainqueur de l’ALM Evreux ce vendredi (69-76), soit son 5e succès en 7 matchs avec le technicien monténégrin à sa tête. Enfin, le promu Poitiers termine cette phase aller dans la première partie du classement de Pro B (7e) grâce à son 4e succès consécutif. Face à Saint-Chamond, le PB86 a contrôlé la majeure partie de la rencontre, avec notamment les 15 points de Luka Rupnik ou encore l’activité de Mohamed Diawara avec ses 11 points, 6 rebonds et 3 passes décisives.