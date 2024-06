Habituée des joutes de la Juniorleague 3×3 FFBB depuis maintenant quatre saisons, la ville de Verdun, dans la Meuse, voit le 3×3 investir un nouveau lieu pour changer de dimension. Cette année, la base de loisirs du Pré L’Évêque, bordé par son étang, se transformera en terrain de basket grandeur nature et sera accessible à tous gratuitement pour découvrir le meilleur du basket 3×3 tricolore.

Une édition Open Plus 2000 relevée

Organisé par le Comité Meuse de Basket-Ball en partenariat avec le BCV Verdun et l’ASC Charny, l’Open Plus 2000 de Verdun s’annonce relevé pour cette édition qui accueillera l’équipe en forme du moment, Lille’Loko. Les coéquipiers de Yedidia Lomami, Oumar Guiro, Romain Audegon et Christian Nelson, récents vainqueur d’Ermont 3×3 et actuel leader du circuit, auront à coeur d’empocher une nouvelle étape. L’équipe nordiste sera challengée par les Belges de la Team Brussels et de Leuven mais aussi par les formations comme Ermont Blue, NoName Vélizy ou encore Strasbourg Blazers, une équipe composée de joueurs de l’équipe U23 algérienne 3×3.

Côté féminin, l’étape verdunoise sera l’occasion de voir l’équipe nordiste des Lilleuses, emmenée par Sidonie François, Mary-Katherine Wandji et Sarah Vandewattyne, poursuivre son bon début de saison ponctué d’une victoire à l’Open Plus 5000 du Pouliguen il y a trois semaines. Lors de ce tournoi, S.E.C. Saint-Denis, une formation habituée du circuit et de la Pro League FFBB, sera présente pour jouer les trouble-fête tout comme Pantine BPT, Bezons 3×3 de Diana Gandega ou encore la jeune équipe Team Bshop. Enfin, on surveillera aussi l’équipe de BAL, une académie belge qui voudra tirer son épingle du jeu. En parallèle de cette étape, la Superleague sera aussi présente à Limoges où la bataille sera aussi rude pour décrocher des précieux points dans la course à l’Open de France qui se déroulera du 23 au 24 août au Kindarena de Rouen.