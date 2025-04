La tuile pour Pau : plusieurs mois d’absence pour Kevin Marsillon-Noléo

« Je me demande bien si j’arriverai à avoir l’équipe au complet une seule fois dans la saison », soufflait Mickaël Hay vendredi dernier, à l’issue de la victoire paloise contre Poitiers (93-78). La réponse est non, pour la simple et bonne raison que Kevin Marsillon-Noléo ne reviendra pas avant le début de l’exercice 2025/26.

Il va devoir être opéré

Sérieusement blessé dès la 3e minute du match face à Poitiers suite à une réception sur le pied de son coéquipier Amadou Sidibé, l’ancien choletais souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, nécessitant une intervention chirurgicale qui le tiendra loin des parquets pendant plusieurs mois.

Alors qu’il montrait une très grosse évolution suite à ses deux premières saisons professionnelles à Denain (8,8 points à 47%, 6,3 rebonds et 1,4 passe décisive), le Martiniquais va considérablement manquer à l’Élan Béarnais dans le sprint final. Sixième de Pro B (19v-13d), Pau-Lacq-Orthez peut toujours viser le Top 4.

Trois absents à Orléans

En déplacement à Orléans samedi, les Pyrénéens seront très diminués. Il manquera donc Kevin Marsillon-Noléo mais également Amadou Sidibé, touché à la cuisse. Une bonne nouvelle, toutefois : le retour de Seydou Ndiaye, absent depuis la fin mars, est bien attendu la semaine prochaine à l’occasion de la réception d’Aix-Maurienne.