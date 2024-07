« L’alchimie est très bonne avec le staff » : Kenny Atkinson, assistant de l’équipe de France

En parallèle de la web-série « All-Access » qui suit les quatre équipes de France de basket en amont des Jeux olympiques de Paris, la Fédération Française de Basketball (FFBB) propose également une série d’articles et de résumés autour des équipes de France, notamment sous la plume de Julien Guérineau (également auteur de l’ouvrage « 90 ans en Ile-de-France« ).

Nommé entraîneur des Cleveland Cavaliers en pleine préparation des JO, le 28 juin dernier (5 jours avant le premier match amical contre la Turquie), Kenny Atkinson est revenu sur son rôle au sein du staff technique avec un apport attendu sur la construction des séances d’entraînement puis l’analyse du jeu :

« C’était incroyable et ça m’a permis de m’éduquer sur les joueurs et le système qu’on voulait mettre en place. Aujourd’hui Vincent (Collet) utilise certaines de mes suggestions. Parfois on débat. Et c’est très bien. Il y a des détails sur lesquels on n’est pas d’accord et on essaye de se convaincre mutuellement. Il est très ouvert et l’alchimie est très bonne avec le staff. »