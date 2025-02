L’Allemagne s’impose largement au Monténégro et se rapproche de l’EuroBasket 2025

L’équipe nationale allemande, en difficulté lors de ces qualifications à l’EuroBasket 2025, s’est rassurée en dominant le Monténégro à Podgorica (95-76). Ce succès permet aux hommes d’Álex Mumbrú d’entrevoir la phase finale du tournoi continental, même si la qualification n’est pas encore officiellement validée.

Un début de match solide

L’Allemagne a rapidement pris les devants dans un match où elle avait besoin d’affirmer son statut de championne du monde. Álex Mumbrú a aligné une équipe expérimentée avec Justus Hollatz, Andreas Obst, Isaac Bonga, Johannes Thiemann et Johannes Voigtmann dans le cinq de départ. Dès la première action, Hollatz a donné le ton avec un dunk après une récupération de balle, suivi d’un panier de Thiemann sur un service de Voigtmann (4-0).

Avec une bonne intensité offensive et un jeu rapide, l’Allemagne a pris un premier avantage (12-3, 5e). Mais le Monténégro, poussé par un public bouillant dans la Dvorana Moraca, a su réagir et revenir à 3 points (12-9, 7e). Nelson Weidemann a refroidi la salle avec un tir primé, avant que Tibor Pleiß n’inscrive deux paniers consécutifs pour redonner de l’air à son équipe (19-11, 9e). Malgré une accumulation rapide de fautes, l’Allemagne a conclu le premier quart avec neuf points d’avance (26-17).

Big men who can pass have a special place in my heart.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/gnLlKhYtAa — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 20, 2025

Une domination sans partage

Dans la lignée du premier quart-temps, la Mannschaft a continué à imposer son rythme et sa puissance physique. Voigtmann et Thiemann ont dominé la bataille intérieure, pendant que Bonga et Obst faisaient parler leur adresse extérieure. L’écart s’est creusé progressivement (50-38 à la mi-temps), avant une troisième période à sens unique où l’Allemagne a totalement pris le dessus (25-13 dans le quart-temps). À l’entame du dernier quart, le match était quasiment plié avec 24 points d’avance (75-51).

Malgré un léger relâchement dans les dernières minutes, l’Allemagne a terminé la rencontre sur une victoire nette (95-76), envoyant un message fort avant son dernier match des qualifications.

Un dernier test contre la Bulgarie

La qualification allemande est désormais quasi assurée, mais un dernier obstacle se dresse devant elle : la Bulgarie. L’équipe de Sasha Vezenkov a gagné face à la Suède (81-77 après prolongation), portée par le MVP de l’EuroLeague (40 points et 18 rebonds pour 49 d’évaluation). Ce duel prévu ce dimanche 23 février à Bamberg sera l’occasion pour l’Allemagne de valider officiellement son billet pour l’EuroBasket 2025 et de confirmer son retour en forme.