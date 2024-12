L’Anadolu Efes Istanbul a tenté de faire venir Martin Hermannsson, sans succès

L’Anadolu Efes Istanbul, désireux de renforcer sa ligne arrière, a essuyé un refus dans sa tentative de recruter Martin Hermannsson (1,93 m, 30 ans). Le meneur islandais de l’Alba Berlin, considéré comme un élément clé de son équipe, continuera donc sa saison en EuroLeague sous les couleurs berlinoises.

Anadolu Efes Istanbul is looking at the market for a point guard.

Efes submitted an offer to Alba Berlin for Martin Hermannsson but german club refused the offer.

Hermannsson is considered a key player.#EuroLeague #Transfers

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 24, 2024