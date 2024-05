Dauphin de Wembanyama en Betclic ÉLITE, Matt Morgan couronné MVP en Grande-Bretagne

Deuxième du scrutin de Betclic ÉLITE l’an dernier derrière Victor Wembanyama, Matt Morgan a fait mieux en Grande-Bretagne : l’ancien manceau a été nommé MVP de la saison en British Basketball League.

