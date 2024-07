L’ancien Monégasque Will Thomas prend sa retraite

Will Thomas a pris sa retraite de joueur professionnel de basketball. L’ancien intérieur américain a notamment joué à l’AS Monaco en 2021-2022, participant à la première saison du club en EuroLeague.

Après son cursus NCAA, l’ailier-fort à très vite pris ses marques en Europe. Will Thomas a joué pour neuf équipes différentes tout au long de sa carrière. L’ancien Patriot de George Mason (2004-2008) a commencé sa carrière en 2008 en Belgique, à Liège, où il a fini MVP du championnat en 2009-2010 (14,9 points et 9 rebonds en 33 minutes). Le natif de Baltimore (Maryland) a également joué dans quelques équipes en Turquie et Géorgie, avant d’atterrir une première fois à Malaga puis de continuer son séjour espagnol à Valence en Espagne. Champion d’Espagne en 2017 aux côtés d’Antoine Diot, il a gagné l’EuroCup et le titre de MVP des finales deux ans plus tard, toujours avec Antoine Diot. Après un passage de deux ans au Zénith Saint Petersbourg, le natif de Baltimore est arrivé à Monaco avec un statut de gros joueur EuroLeague.

Will Thomas se retira 🧡 Taronja entre 2016 y 2019, Will fue clave en la consecución de 3 títulos con el club ⭐ Liga Endesa (@acbcom) 16-17

⭐ #SupercopaEndesa 17

⭐ #SupercopaEndesa 17

⭐ @Eurocup 18-19 (MVP)

L’arrivée à Monaco

Joueur de post-up très référencé, Will Thomas n’a pas eu l’impact escompté en principauté, la faute à un physique sur le déclin. Il a toutefois à moitié son aventure monégasque puisque la Roca Team a été éliminée aux portes du Final Four dans un match 5 contre l’Olympiakos en playoffs d’EuroLeague. Monaco s’est également heurté à l’ASVEL dans l’ultime match des finales de playoffs de Betclic ÉLITE. L’intérieur américain a tourné à 8,4 points à 57,3% (dont 41,3% à 3-points sur 1,5 tentative par match), 4 rebonds et 1 passe décisive en 27 minutes sur 65 matches.

Retour en Espagne

Après ce séjour à Monaco, Will Thomas est retourné à Malaga y finir sa carrière. Après le titre en BCL fin avril, et la première place de la saison régulière, Malaga et Will Thomas ont été stoppés en demi-finales des playoffs de Liga Endesa par Murcie (3 victoires à 2). En 2023-2024, il a encore tourné à