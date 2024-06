L’ancien Palois Shannon Evans signe à Andorre

Andorre a réalisé un gros coup en faisant venir Shannon Evans. L’Américano-Guinéen va revenir proche de Pau où il s’était fait connaître fin 2020, avant de signer un contrat très lucratif en Turquie. Engagé dans les phases de barrages de la Ligue des Champions (BCL), Andorre se donne toutes les chances de disputer la saison régulière.

💙🏀🔝 🤩 En bo d'en Shannon té unes paraules per vosaltres, afició! 💬 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨𝐧 𝐄𝐯𝐚𝐧𝐬 𝐈𝐈

🎙 “Estic molt content de formar part de l'equip, ens veiem a la Bombonera. Mai Por!”@hollywood_XI x #EnsHeuFetGrans #MaiPor pic.twitter.com/uyWCiAlC7q — MoraBanc Andorra (@morabancandorra) June 29, 2024

En s’offrant les services de l’ancien Béarnais, Naxto Lezkano ajoute un meneur expérimenté en Europe et surtout en Espagne. En effet, à 29 ans, Shannon Evans va évoluer avec une quatrième équipe de Liga Endesa. Après une aventure avec le Real Betis, Valence et Badalone, il arrive à Andorre. La saison dernière, lors de ses 17 matchs avec la Penya, il a enregistré des moyennes de 9,1 points et 2,8 passes décisives en 20 minutes en moyenne. Il a également eu un rôle important en EuroCup puisqu’en six matchs il tournait à 11 points et 4 passes en 25 minutes.

Capable de scorer dans toutes les positions, il est aussi très expérimenté, c’est donc un très gros atout qui arrive à Andorre. Le directeur général, Francesc Solana s’est exprimé sur l’arrivée du meneur :