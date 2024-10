L’ancien prospect de l’ASVEL Kyllian Touré a trouvé sa future université : ce sera Iowa State

Le départ de Kyllian Touré (1,89 m, 18 ans) de l’ASVEL est désormais officiel, après trois saisons passées dans le centre de formation. Au lieu d’être intégré au groupe professionnel élargi comme l’a été son collègue de la génération 2006 Yohann Sissoko, le natif des Midi-Pyrénées a préféré prendre la direction des États-Unis. Après quatre mois de prospection depuis l’annonce de son départ, il vient d’annoncer son engagement à la fac d’Iowa State, qui a notamment formé le meneur star de NBA Tyrese Haliburton.

Mais Touré n’intègrera pas tout de suite les rangs des Cyclones. Sa première saison se fera à la prep school de Brewster Academy, pour se préparer à sa rentrée universitaire de la saison 2025/26. Il pourra ainsi s’adapter au style de jeu américain. Défenseur féroce et attaquant polyvalent, Touré compilait 10,2 points à 49,7% aux tirs (dont 32,4% à 3-points), 3,3 rebonds, 3,0 passes décisives et 1,0 interception lors de sa dernière saison avec les Espoirs Élite de l’ASVEL. À l’été 2023, il a notamment été élu All-Star et meilleur défenseur du camp Basketball Without Borders Europe. Un an plus tôt, il faisait partie de l’équipe de France U16 menée par Nolan Traoré, qui a terminé troisième de l’EuroBasket.