L’ancien roannais Henri Drell en passe de devenir le deuxième Estonien de l’histoire en NBA

NBA - Pigiste de Maxime Roos la saison dernière à la Chorale de Roanne, Henri Drell a convaincu les Chicago Bulls de lui offrir un contrat.

Victime d’une entorse du pouce droit, Henri Drell ne deviendra pas officiellement la nuit prochaine le 2e Estonien à fouler un parquet de NBA (après Martin Müürsepp, 83 matchs avec Miami et Dallas entre 1996 et 1998). Mais l’ancien roannais s’est considérablement rapproché de son rêve, paraphant un two-way contract avec les Chicago Bulls.

Roster Update: We have signed forward Henri Drell to a Two-Way contract. More ➡️ https://t.co/5YkdnajiM7 pic.twitter.com/iU0yF5QnpK — Chicago Bulls (@chicagobulls) December 16, 2023

Pigiste de Maxime Roos la saison dernière à Roanne, Henri Drell a laissé un bon souvenir à la Chorale (10 points à 43%, 3,3 rebonds et 1,8 passe décisive en 6 rencontres de Betclic ÉLITE), à tel point que Jean-Denys Choulet l’a fréquemment relancé afin qu’il poursuive son aventure dans la Loire. Ce fut le cas fin août lors de la rechute de l’ailier international puis en octobre, lorsque E.J. Anosike ne donnait plus satisfaction. Le natif de Tallinn n’a jamais donné suite, privilégiant un retour en G-League avec Windy City (11,8 points à 43%, 6,3 rebonds et 2,3 passes décisives).

Bien lui en a pris puisqu’il a fini par décrocher le fameux sésame en NBA. « C’est un sentiment incroyable de remettre l’Estonie sur la carte de la NBA », a-t-il déclaré. « J’ai eu une bonne offre l’été dernier en Europe et ils m’ont demandé pourquoi je continuais en G-League. Alors oui, l’argent est important mais je ne voulais pas me retrouver dans quinze ans à me dire que j’aurais pu essayer. Alors j’ai sacrifié le côté financier pour tenter ma chance. »