L’AS Monaco déboutée en appel : la FFBB confirme le retrait d’une victoire

Victorieuse de six matchs sur huit en Betclic ÉLITE, l’AS Monaco devrait figurer à la deuxième place du championnat, à égalité avec l’ASVEL et le Paris Basketball. Oui mais voilà, la Roca Team figure une longueur en-dessous, officiellement créditée d’un bilan de 5 victoires pour 2 défaites. Et les choses ne sont pas prêtes de changer…

Pour cause, la chambre d’appel de la FFBB a débouté le club de la Principauté, avons-nous appris ce mercredi 13 novembre. Après avoir étudié le dossier monégasque en appel le 11 octobre 2024, la Fédération a confirmé la sanction infligée par la ligue, sans l’aggraver. Réunie le mardi 27 août, la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la LNB avait retiré une victoire au classement et une autre avec sursis, tout en infligeant 20 000 euros d’amende, à l’AS Monaco, pour « manquement aux articles 342 et 344 des règlements de la LNB concernant l’obligation de transparence et de sincérité du club quant au règlement relatif à l’équité sportive au sein de la première division professionnelle ».

Concrètement, selon de multiples sources, il était reproché au club monégasque d’avoir rémunéré en partie son joueur vedette Mike James, depuis 2022, grâce à un contrat d’image conclu avec la société Fedcom Media, filiale du groupe Fedcom, propriétaire de l’AS Monaco. Non communiqué à la ligue, ce contrat permettait alors de réduire artificiellement la masse salariale du club, et donc le montant de la Luxury Tax dont doit s’acquitter l’ASM.

L’AS Monaco dispose encore de la possibilité d’envoyer le dossier devant les conciliateurs du CNOSF puis, en dernier ressort, devant le tribunal administratif.