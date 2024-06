L’AS Monaco optimiste pour le retour de Donatas Motiejunas

Du propre aveu de Matthew Strazel, la domination intérieure de l’AS Monaco a été « une surprise » du match (victoire 90-80 contre Paris). Pour cause, la Roca Team était privée de Donatas Motiejunas et John Brown III, deux de ses « facteurs de stabilité et joueurs clefs » selon Sasa Obradovic.

Le technicien serbe a fait part de son optimisme concernant le retour de blessure du pivot lituanien. Victime d’une entorse de la cheville le 23 mai contre Bourg-en-Bresse, il s’est entraîné quasi normalement lundi en veille de match. « Sa situation évolue au jour le jour », indique le coach champion de France.

Quant à John Brown III, Sasa Obradovic s’est refusé à confirmer son absence pressentie jusqu’à la fin de la saison. « Je ne sais pas du tout. Je le vois travailler tous les jours pour tenter de revenir. S’il est prêt, on verra bien ! » Déjà touché à l’épaule, le guerrier monégasque a pris un coup aux cotes à Bourg-en-Bresse.