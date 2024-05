Un nouveau blessé à Monaco : Donatas Motiejunas touché à la cheville

La blessure de l’intérieur monégasque, Donatas Motiejunas (2,13 m, 33 ans), est un nouveau nuage dans le ciel de Monaco. Malgré la victoire dans le match 1 des demi-finales du championnat contre la JL Bourg (85-72), la Roca Team perd un nouveau pivot. Une semaine après la fracture du nez de Mam Jaiteh à l’entrainement, et en attendant le retour espéré mardi de John Brown III, c’est Donatas Motiejunas qui rejoint l’infirmerie monégasque.

L’intérieur lituanien a directement pris la direction des vestiaires à 1 minute 40 de la mi-temps, il est sorti en boitant bas, vite rejoint par le staff médical du club. À la suite d’un pick and roll joué dans l’axe avec Jordan Loyd, l’ancien joueur des Rockets est servi sur sa descente au panier, se lève pour tirer mais est victime de la faute de Maksim Salash. Auteur d’une mauvaise réception, Motiejunas est touché à la cheville. Le club croise les doigts pour une contusion osseuse plutôt qu’un dommage ligamentaire.

De nouveau convoqué par la Lituanie

De quoi laisser planer le doute autour de sa présence sur les parquets dès samedi, et ensuite. Le natif de Kauns sera fixé cet après-midi à l’issue d’une IRM. D’autant plus dommageable que Motiejunas était en forme ces derniers temps, auteur d’une excellente série contre le Fenerbahçe et tournant à 11 points, 3,4 rebonds et 1,5 passe décisive sur les cinq derniers matchs. Face à Bourg, il était reparti pour une soirée rentable (5 points, 2 rebonds et 2 interceptions en 11 minutes). L’an dernier, il avait été la clef de la victoire monégasque contre la JL Bourg en demi-finale, cumulant 20 points à 90% lors de la rencontre inaugurale ou 22 unités à 9/17 à Ékinox pour clôturer la série.

Donatas Motiejunas a été récompensé de ses efforts par une sélection avec la Lituanie. Revenu en équipe nationale l’an dernier pour la Coupe du Monde, six ans après sa dernière compétition internationale, le pivot de la Roca Team fait partie des 14 joueurs pré-sélectionnés pour le Tournoi de Qualification Olympique.