L’AS Monaco perd face à Killian Tillie et Malaga, Paris touché par l’épidémie de terrains glissants en Estonie

« Encore du travail », titre le site officiel de l’AS Monaco. Cela tombe bien, la présaison est faite pour cela… Pour sa deuxième sortie amicale de l’été, la Roca Team s’est de nouveau inclinée (72-79 face à Malaga), quelques jours après avoir déjà mordu la poussière face au Galatasaray Istanbul (65-70).

Sans Terry Tarpey et Matthew Strazel, ménagés, ni Mike James, en rééducation, ni Petr Cornelie, inutilisé, l’équipe de la Principauté a craqué dans le début du quatrième quart-temps, à cause d’un 2-19, passant de 53-47 à 55-66. On notera toutefois la prestation complète de Nick Calathes (4 points à 2/9, 8 rebonds et 7 passes décisives) pour sa première avec l’ASM, contrairement à Georgios Papagiannis (0 point à 0/4 et 4 rebonds).

Du côté de Malaga, Killian Tillie renoue progressivement avec la compétition. Le revenant azuréen a assuré 17 minutes de bonne facture, avec 4 points à 2/7, 6 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres pour 9 d’évaluation.

À Alhaurin de la Torre, en Andalousie, l’AS Monaco poursuivra sa préparation ce vendredi avec son premier choc EuroLeague face à Vitoria et Timothé Luwawu-Cabarrot. Pour une première victoire ?