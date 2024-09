L’AS Monaco battue par le Galatasaray pour sa première sortie amicale

82 jours après son sacre national à l’Adidas Arena, l’AS Monaco retrouvait le goût de la compétition en match de préparation face au Galatasaray Istanbul. Les jambes lourdes après une semaine de stage intensive à Bormio, les champions de France ont craqué en deuxième période, s’inclinant 65-70 alors qu’ils menaient 34-23 à la pause.

Pour l’occasion, Sasa Obradovic était privé de quatre joueurs : sa star Mike James, toujours aux États-Unis après son opération du dos, les Grecs Nick Calathes – Georgios Papagiannis, tout juste arrivés, et Terry Tarpey, qui suit un programme de reconditionnement individuel pour ne pas rechuter. « Les gars ont fait preuve d’effort », a souligné le technicien serbe. « Je suis satisfait du dévouement et de l’envie. Il faut continuer à travailler, les tirs rentreront. » Tout ce qu’ont su faire les coéquipiers de James Palmer (ex-Bourg) et Will Cummings (MVP 2022 de Betclic ÉLITE) qui ont porté l’estocade avec un 5/7 à 3-points dans le money-time.

L’équipe de la Principauté va désormais s’envoler vers l’Andalousie, afin d’affronter Malaga et Vitoria en fin de semaine.