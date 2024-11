L’ASVEL bloquée en République tchèque à cause de la neige à Paris

Le premier épisode neigeux qui s’est abattu sur une partie du territoire français ce jeudi 21 novembre a eu des conséquences néfastes pour l’ASVEL Féminin. Victorieuse à Chomutov mercredi soir (89-47), l’équipe lyonnaise a embarqué dans un vol Prague – Paris dans la journée. Pour un décollage et un atterrissage à… Prague.

#Perturbations |⚠️Épisode neigeux du jeudi 21 novembre 2024 pic.twitter.com/iw2W0W4c79 — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) November 21, 2024

L’aéroport de Roissy étant bloqué par la neige, le vol des Rhodaniennes a été contraint de faire demi-tour vers la capitale tchèque. Avant d’être immobilisé en raison de la règlementation européenne sur le temps de travail, avec un pilote qui avait atteint son quota maximum pour la travail. Rentrées à l’hôtel à Prague, les joueuses de l’ASVEL sont censées recevoir Landerneau samedi à 20h. En direct depuis l’avion, le coach Yoann Cabioc’h a partagé la situation sur X.

Alerte info !

En plein vol Prague-Paris, le pilote nous annonce qu'on doit rentrer à Prague car tempête à Paris et aéroports fermés.

Donc là on vient d'atterrir à Prague, d'où on a décollé il y a quelques heures.

On vous tient au jus sur Radio ASVEL 📻 — Yoann Cabioc'h (Γιοάν Καμπιός) (@Y_Cab_4) November 21, 2024

"Captain' speaking, ici votre commandant de bord"

Nous allons redécoller pour Paris car les aéroports réouvrent. Toutefois impossible de savoir si nous pourrons rentrer sur Lyon par la suite.

Tango Charly fin de transmission, suite au prochain épisode. https://t.co/0Gl0UeqWwO — Yoann Cabioc'h (Γιοάν Καμπιός) (@Y_Cab_4) November 21, 2024

Appel à toutes les unités, le pilote est levé depuis 4h30 du matin donc si on ne redécolle pas de Prague dans les 15 min, on devra débarquer de l'avion.

À cause des réglementations européennes sur le temps de travail.

Stress au max sur ce quart d'heure.

Rdv au prochain épisode ! https://t.co/xKtCBcMclm — Yoann Cabioc'h (Γιοάν Καμπιός) (@Y_Cab_4) November 21, 2024