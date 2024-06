L’ASVEL, comme les 12 autres clubs actionnaires, s’engage avec l’EuroLeague jusqu’en 2040

L’ASVEL devrait être encore en EuroLeague pour de nombreuses années, au moins jusqu’en 2040. Comme les douze autres clubs détenteurs d’une licence permanente pour la plus grande des compétitions européennes, le club rhodanien s’est engagé à rester dans la reine des compétitions européennes jusqu’en 2040 donc, selon le journaliste Donatas Urbonas de Basket News. Cette décision a été prise lors du dernier conseil d’administration des dirigeants de l’EuroLeague, qui ont décidé d’anticiper l’accord actuel un an avant sa date d’expiration.

Les équipes invitées dévoilées la semaine prochaine

Ainsi, l’ASVEL mais aussi le Real Madrid, Barcelone, Baskonia, le Panathinaikos, l’Olympiakos, Fenerbahçe, l’Anadolu Efes, le Maccabi Tel-Aviv, l’Olimpia Milan, le Bayern Munich, le Zalgiris Kaunas et CSKA Moscou ont donc renouvelé leur engagement. Pour l’équipe russe, suspendu depuis le début de l’invasion russe en Ukraine en 2022, elle ne retrouvera pas sa place avant une amélioration de la situation géopolitique.

On connaît donc l’identité de 12 des 18 équipes pour les années à venir. Le média Eurohoops indique que l’EuroLeague annoncera la semaine prochaine les équipes invitées pour la prochaine campagne européenne. Monaco, avec ses qualifications en playoffs, et Paris, avec sa victoire en EuroCup, vont pouvoir récupérer deux des six tickets restants. Reste à voir qui obtiendra les derniers entre le Partizan Belgrade, la Virtus Bologne, Valence, l’ALBA Berlin, Londres ou encore Dubaï.