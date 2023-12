L’ASVEL en détente contre Boulogne-Levallois

Betclic ELITE - L'ASVEL peut attendre confortablement le choc du championnat entre Monaco et Paris après sa tranquille victoire contre Boulogne-Levallois ce dimanche après-midi (102-76).

En attendant le choc de ce dimanche soir entre Monaco et le Paris Basketball, l’ASVEL s’est assuré de se rapprocher de l’une ou l’autre équipe en s’imposant aisément face à Boulogne-Levallois (102-76). À l’Astroballe ce dimanche, Villeurbanne a déroulé avec notamment une impressionnante réussite extérieure.

Billet validé pour la Leaders Cup

C’est une rencontre à sens unique qui a eu lieu entre l’ASVEL et Boulogne-Levallois. Malgré ses 25 pertes de balles, Villeurbanne a déroulé son jeu collectif (30 passes décisives) qui s’est concrétisé par une réussite extérieure exceptionnelle (17/24 à 3-points). Mike Scott (4/4), Paris Lee (3/4) et Nando De Colo (4/4) se sont fait plaisir et ont martyrisé la défense du vice-champion de France en titre. Malgré ses arrivants Omic et Gegic (35 points à eux deux), Boulogne-Levallois n’a jamais été capable de rivaliser et a compté jusqu’à 30 points de retard, pour finalement s’incliner de 26 points. Avec cette victoire, la 11e de la saison, l’ASVEL a assuré sa présence à la Leaders Cup (16-18 février 2024 à Saint-Chamond).

