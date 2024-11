L’ASVEL résiste au retour de Nanterre, désormais aux portes de la zone rouge

Il ne fallait pas être en retard ce dimanche 10 novembre à l’Astroballe. Comme le Paris Basketball un peu plus tôt sur le parquet de Saint-Quentin (65-97), l’ASVEL s’est offert une victoire pleine de caractère face à Nanterre 92 (109-103).

Un départ canon pour l’ASVEL et une avance confortable à la pause

Il y a des soirs où tout vous sourit, du moins en début de partie. Dans son antre de l’Astroballe, l’ASVEL a démarré tambour battant. Avec 37 points marqués en dix minutes pour seulement 13 encaissés, les coéquipiers de Théo Maledon (17 points à 4/6 aux tirs, 6 rebonds et 8 passes décisives) et Tarik Black (enfin convaincant avec 15 points à 6/6 aux tirs et 4 rebonds) ont rapidement pris la mesure de leurs adversaires du soir. Sans jamais relâcher la pression, les hommes de Pierric Poupet ont poursuivi leur festival offensif dans cette première mi-temps, au point de rentrer aux vestiaires avec 17 longueurs d’avance (52-35, 20′).

Bousculée et à la peine dans les vingt premières minutes, c’est une équipe de Nanterre métamorphosée qui est revenue sur le parquet. Guidés par le quatuor Desi Rodriguez (19 points et 2 rebonds) – Ahmad Caver (13 points, 2 rebonds et 6 passes décisives) – Milan Barbitch (18 points, 4 rebonds et 6 passes décisives) – Frank Jackson (22 points pour son retour dans le Rhône), les Nanterriens sont revenus à 6 longueurs des locaux à dix minutes du terme (76-70, 30′).

Nando De Colo met fin aux espoirs de retour de Nanterre

Mais comme souvent dans le Rhône cette saison, pour contenir les assauts franciliens et s’assurer de décrocher une nouvelle victoire en Betclic ÉLITE, l’ASVEL a pu compter sur l’expérience et l’efficacité de Nando De Colo (19 points à 6/8 aux tirs et 7 passes décisives). Malgré quelques frayeurs en fin de rencontre, l’ASVEL n’a pas tremblé et s’est offert un nouveau succès à domicile (109-103). Pierric Poupet a pu s’appuyer sur 11 minutes qualitatives du jeune Yohann Sissoko (5 points à 1/2 et 1 rebond à 18 ans) tandis qu’Andre Roberson a brillé pour sa première à l’Astroballe (13 points à 4/8, 8 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation).

Partie de trop loin, l’équipe francilienne peut nourrir quelques regrets et s’enfonce dans les profondeurs du classement, désormais avant-dernier ex-aequo avec Chalon (2v-6d). De son côté, Villeurbanne se relance après son court revers en EuroLeague contre le Fenerbahçe et rejoint surtout Paris, impressionnant plus tôt dans l’après-midi à la Saint-Quentin, à la deuxième place du classement.