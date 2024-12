L’ASVEL se dit « étonnée » de la décision de la Chambre d’Appel de la FFBB donnant la victoire à l’Élan Chalon

Il n’y aura pas de nouvelles épisodes autour du match de la 5e journée entre l’Élan Chalon et l’ASVEL. Alors que la Chambre d’Appel de la FFBB a infirmé la décision de la Commission Fédérale Haut-Niveau des Officiels de faire rejouer le match contre l’ASVEL, le club rhodanien indique dans un communiqué prendre acte de la décision.

Ce qui n’empêche pas Villeurbanne de faire part de sa « surprise » et de son « étonnement » à l’égard de la décision prise par la Chambre d’Appel de la FFBB. Dans le communiqué, le club poursuit en disant que « cette décision interroge sur l’utilité de pouvoir porter réclamation, l’infraction au règlement de notre sport n’étant donc pas jugée comme une raison recevable… »

Le communiqué complet de l’ASVEL :

« LDLC ASVEL a appris avec surprise et étonnement la décision de la Chambre d’Appel de la Federation Française de Basket-Ball, donnant gain de cause à l’Elan Chalon, et infirmant ainsi celle prise par la Commission Fédérale Haut-Niveau des Officiels de faire rejouer le match.

Cette décision interroge sur l’utilité de pouvoir porter réclamation, l’infraction au règlement de notre sport n’étant donc pas jugée comme une raison recevable… Toutefois, et n’en déplaise aux partisans du « ASVEL protégée », notre club a décidé de prendre acte de cette décision et de se concentrer sur la suite de sa saison. »