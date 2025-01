L’ASVEL sur le marché pour trouver un poste 4 en forme

En ce mois de janvier bien froid et surtout très chargé, les organismes de l’ASVEL sont entamés. Et si les Rhodaniens parviennent à remporter des matches, y compris en EuroLeague, l’effectif tire la langue, particulièrement sur le poste 4. En effet, le poste 4/3 Mbaye Ndiaye ne jouera plus de la saison, le 5/4 Joffrey Lauvergne est encore arrêté pour une lésion musculaire au mollet et que le 3/4 Charles Kahudi est toujours bloqué à l’infirmerie à cause d’une pubalgie.

Ainsi, l’ailier Andre Roberson bouche tous les trous au poste 4 alors que David Lighty est amené à occuper le rôle de back-up à l’occasion et l’espoir Paul Mbiya prend du galon, particulièrement en EuroLeague où son statut d’étranger (cotonou) ne pose pas de souci.

Une recrue prête à en découdre dès son arrivée

Toutefois, sans être pressé mais en ayant peur que la fatigue accumulée entraîne d’autres blessures au sein des 10 joueurs professionnels encore aptes (Maledon, Lee, De Colo et Harrison à l’arrière, Jackson, Lighty, Roberson et Ajinça dans les ailes, Sako et Black à l’intérieur), le staff a été missionné pour trouver un nouveau poste 4. L’objectif est que cette recrue – qui sera le remplaçant médical de Mbaye Ndiaye – arrive en forme. Ainsi des profils d’intérieurs actuellement en poste au sein d’une équipe évoluant à un échelon inférieur sont observés. Reste à savoir si un profil sautera aux yeux de Pierric Poupet et son staff et si les finances du club permettront à l’ASVEL de le faire venir.