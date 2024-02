L’ASVEL tombe face à un fabuleux Miller-McIntyre, auteur d’une performance historique, et s’inquiète pour Paris Lee

Qu’il semble loin le temps où Codi Miller-McIntyre pataugeait dans une certaine irrégularité à la JL Bourg, intenable sur jeu rapide mais beaucoup plus en difficultés sur demi-terrain. Vu le temps de 13 matchs dans l’Ain, l’Américain avait montré d’indéniables flashs de talent, sans prouver qu’il était un vrai chef d’orchestre. « Je suis désolé mais ce gamin, Miller-McIntyre, on a bien vu qu’il ne savait pas quoi faire », disait, par exemple, Savo Vucevic un soir d’avril 2021 après une défaite contre Limoges. « Il s’éteint tout seul. Les gens demandaient pourquoi celui-là ne joue pas (Hugo Benitez) mais il fallait donner du temps de jeu à Miller-McIntyre, même au détriment des résultats. On a un problème sur ce poste tellement important de meneur depuis le début de saison. »

Trois ans plus tard, Vitoria n’a pas à se plaindre d’un problème sur le poste de meneur, grâce à un Miller-McIntyre bonifié par deux années d’apprentissage entre Andorre et Gaziantep. Déjà en lice pour le titre honorifique de rookie de l’année en EuroLeague, et de joueur le plus clutch de l’EuroLeague avec trois tirs décisifs à date, l’ancien burgien a livré l’une des plus belles prestations jamais vues sur la plus grande scène européenne. Face à l’ASVEL (94-80), le natif de Charlotte a cumulé 11 points à 2/7, 11 rebonds et 20 passes décisives pour 42 d’évaluation en 36 minutes ! Le quatrième triple-double de l’histoire de l’EuroLeague (après l’ex-villeurbannais Nikola Vujcic, à deux reprises, et Nick Calathes) et le record historique de passes décisives, une longueur devant Stefan Jovic et Facundo Campazzo. Irréel…

« C’est grâce à mes coéquipiers », a glissé, au micro de SKWEEK, celui qui avait songé à arrêter sa carrière (!) l’an dernier après le tremblement de terre en Turquie. « Il fallait qu’ils rentrent leurs shoots. Or, ils ont tout mis : les shoots difficiles, les shoots faciles, etc. Ils croyaient en moi, ils m’ont aidé à aller chercher ce record. Je remercie également le coach qui m’a laissé sur le terrain à la fin. Je ne réalise pas encore ce que j’ai fait, je suis toujours sous le choc… » Sorti sous l’ovation de la Fernando Buesa Arena après avoir validé son triple-double sur la ligne des lancers-francs, Miller-McIntyre a reçu un rare sourire de Dusko Ivanovic au moment de regagner le banc. Preuve que le travail a été (très) bien fait. Et l’ASVEL dans tout ça ? Une nouvelle défaite, indiscutable (80-94), la 21e de sa saison. L’essentiel était ailleurs…