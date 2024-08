Laurent Buffard, coach double champion d’Europe, signe à Brissac en NM2

Laurent Buffard effectue son retour dans le Maine-et-Loire, à Brissac. Un an après son départ de Kaysersberg sur une relégation en NM2, c’est avec un promu dans la division que le technicien fait son retour sur un banc de touche.

À 60 ans, Laurent Buffard possède une longue carrière dans le coaching, marqué localement par ses passages à Cholet Basket (1991 à 1995 et de décembre 2013 à décembre 2015) et à l’Étoile d’Angers (2017 à 2021). Mais c’est avec des équipes féminines qu’il avait forgé la plupart de son palmarès, remportant deux EuroLeague (2002 et 2004) et six titres de champion de France entre 2001 et 2007 avec Valenciennes.

À Brissac, Laurent Buffard va prendre la succession de Geoffrey Quémard, dont le départ a été officialisé la veille par le club.