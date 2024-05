Laurent Kleefstra devient le nouveau coach du BesAC

Laurent Kleefstra devient le coach de Besançon. Relégué en Nationale 2 (NM2), le BesAC a signé l’ancien coach de Toulouges, Aix-en-Provence, Toulouse et Berck afin de remplacer Laurent Mathis, qui s’était lancé dans une mission commando sur la fin de saison.

Remercié par Berck en février dernier, Laurent Kleefstra va tenter de relancer le club en NM2, à moins que les relégations administratives de plusieurs clubs (Metropolitans 92, Pont-de-Chéruy et Rueil) ainsi que le refus de montée de vainqueurs de quarts de finale de playoffs n’amène le BesAC à être maintenu en Nationale 1.

Maintien ou pas, c’est une nouvelle ère qui démarre pour le BesAC. Laurent Kleefstra a connu quatre montées sportives en Nationale 1, avec Aix-en-Provence, Toulouse par deux fois et Berck. L’ancien joueur de haut-niveau a déjà une bonne idée de l’effectif qu’il veut mettre en place la saison prochaine.

« J’aimerais garder une base de l’équipe actuelle, a-t-il expliqué. On en saura peut-être rapidement plus. Les dirigeants rencontrent les joueurs ce jeudi et vendredi. Je sais qui j’aimerais garder dans la perspective de la N2 ou de la N1. A titre personnel, j’ai déjà aussi listé des joueurs poste par poste avec qui j’aimerais travailler. Mais pas de précipitation, c’est une période cruciale à bien gérer. Il faut d’abord savoir vers quoi ça tend le plus. »