Laurent Legname après Dijon – Limoges : « Même dans mes rêves les plus fous… »

Dijon a largement battu Limoges (90-60) ce samedi 16 décembre pour la 16e journée de Betclic ELITE. Nommé coach mercredi à la place de Nenad Markovic, Laurent Legname a donc réussi son retour à la JDA.

Après la rencontre, l’entraîneur varois ne pouvait être que des plus satisfait, comme il l’a déclaré dans Le Bien Public :

« Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pas pu imaginer un tel écart, une telle osmose entre les gars et une communion avec le public comme on a vu, surtout en deuxième mi-temps. Ca fait du bien, il faut que tout le monde en profite. Et j’en profite également. »

Pourtant, tout n’avait pas bien commencer pour Dijon.

« Au bout de cinq minutes, je prends un temps-mort, on est à 4-15, dû déjà à la qualité de Limoges avec une adresse exceptionnelle dont plusieurs tirs vraiment difficiles sur la gueule de nos joueurs. Nous on était un peu crispé, on loupait des shoots ouverts, on se cherchait un peu, peut-être dû au contexte actuel. On faisait aussi trop d’erreurs défensives, puis au deuxième quart on les laisse déjà à 16 points marqués. Les gars qui sont rentrés ont apporté des choses intéressantes pour nous permettre de passer devant. En deuxième mi-temps, notre défense était vraiment en place avec l’intensité, l’agressivité par rapport aux quelques règles mises en place, on a déjà vu de très bonnes choses. On a eu du rythme, du jeu rapide, et puis après sur les quelques formes de jeu mises en place avec mon staff, on a eu un bon jeu de passe : 21 passes et seulement 10 balles perdues. Ce sont des prémices qui sont intéressants mais c’est l’histoire d’un match, il faudra voir sur la durée. »