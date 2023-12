Laurent Legname officiellement de retour à Dijon : « Une décision comme celle-là ne fait jamais l’unanimité »

« On a fait venir Giovan Oniangue , le meneur Ahmad Caver , ça a bossé un peu et puis… le dernier match contre Nanterre, ça a été terrible, et il y en a eu d’autres avant. Quand on est habitué au beau spectacle, c’était à pleurer. Attention, toutes les strates de la JDA sont concernées et responsables de la situation, je ne dis pas que c’est le coach. Il y a un staff, une direction, une commission de recrutement, on a échoué quelque part dans notre mission. »