Laurent Legname de retour à Dijon, Nenad Markovic remercié

Betclic ELITE - Laurent Legname effectue son retour à la JDA Dijon afin de remplacer Nenad Markovic au poste d'entraîneur.

Laurent Legname (46 ans) est de retour à la JDA Dijon. Selon nos informations, le technicien varois va remplacer Nenad Markovic au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle du club bourguignon.

Dijon invaincu en BCL cette saison, mais en difficulté en championnat

Avant même le match contre Patras ce mardi 12 décembre, finalement gagné 71-68 après prolongation, le président Thierry Degorce a pris la décision de se séparer de Nenad Markovic après un début de saison décevant en Betclic ÉLITE (6 victoires, 9 défaites). Surtout, la possibilité d’engager son ancien coach, libre depuis son éviction du BCM Gravelines-Dunkerque, a accéléré la fin de cycle de l’entraîneur hispano-bosnien en Bourgogne. Son excellent bilan (5 victoires en 5 matches) en Ligue des Champions (BCL) ne l’aura pas sauvé, il quitte le navire dijonnais deux ans et demi après son arrivée.

A la JDA, Nenad Markovic a atteint le Top 16 de la BCL deux saisons de suite. En Betclic ÉLITE, les Bourguignons ont été demi-finalistes en 2022 avant de perdre en quarts de finale en 2023 après avoir terminé quatrième de la saison régulière. Cette saison, ils étaient mal partis sur la scène nationale mais n’était qu’à une victoire du huitième du championnat.

Le trio Legname – Holston – Alingué reformé

Laurent Legname a coaché de la JDA entre 2015 et 2021, faisant de son équipe l’une des meilleures du championnat de France. En 2020, il a remporté la Leaders Cup. Fort de cette expérience, il a rejoint la JL Bourg en 2021, mais n’y a pas fini la saison suivante. Signé ensuite par le BCM Gravelines-Dunkerque en novembre 2022, l’ancien shooteur du HTV y a passé moins d’un an. Il va chercher à se relancer dans un club qu’il connaît parfaitement. Il y retrouvera ses anciens disciples que sont le meneur David Holston et l’intérieur Jacques Alingué. Mais pas son ancien manager général Jean-Louis Borg. Reste à connaître sa capacité à tirer le meilleur d’un groupe qu’il n’a pas monté et notamment de Vitalis Chikoko. Il avait tenté de faire venir ce dernier à Gravelines-Dunkerque mais qui a choisi Dijon. Le pivot prêté par l’Élan béarnais y vit une première partie de saison plus que compliquée eu égard de son statut (9,2 points à 67,7% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,4 passe décisive en 19 minutes sur 11 matches de Betclic ÉLITE).