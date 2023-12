Premier objectif de la saison rempli pour la JDA Dijon, Nenad Markovic satisfait : « J’aimerais féliciter mon équipe »

Si la Leaders Cup pourrait se jouer sans la JDA Dijon pour la première fois depuis l’édition 2018, avec une victoire de retard sur la 8e place à deux journées de la fin de la phase aller, le club bourguignon a toutefois assuré son premier objectif de la saison : se qualifier pour le Top 16 de la Champions League. Avec la cerise sur le gâteau, la première place du Groupe B pour l’équipe de Nenad Markovic, toujours invaincue après cinq journées.

Soit un vrai changement par rapport aux deux premières saisons de l’ère Markovic, marquées par deux crochets par les play-in, une série toujours piégeuse disputée au meilleur des trois matchs début janvier. La JDA Dijon s’en était toujours tirée, éliminant successivement le VEF Riga et le Peristeri Athènes, mais il valait mieux s’éviter des peines superflues pour l’année 2024. De quoi réjouir le technicien bosnien, interrogé en conférence de presse à l’issue de la victoire à Patras (71-68, a.p.).

« J’aimerais féliciter mon équipe en premier lieu. L’un des objectifs fixés en début de saison était de se qualifier pour le Top 16. Au cours des deux dernières années, on a toujours joué le play-in et on s’était dit que ce serait super si l’on pouvait terminer à la première place de notre groupe cette fois, même si Patras et Vilnius sont deux très bonnes équipes. Juste après le Nouvel An, il est toujours très difficile d’aborder les barrages. Le championnat de France s’arrête donc on peut utiliser cette période pour faire un break, pour se reposer. Les joueurs ont besoin d’une pause. […] Concernant le match, je pense que nous avons traversé notre pire soirée en terme d’adresse de la saison. On n’a pas bien non plus attaqué les switchs proposés par le Promitheas Patras mais on a fait du bon boulot défensif et on a maîtrisé le rebond offensif. Ça a été les clefs du match pour nous. »