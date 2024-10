Laurent Legname (Dijon) heureux de l’emporter à Bourg « à cinq contre sept »

Celle-ci a dû avoir une saveur un peu spéciale pour Laurent Legname, coach licencié de la JL Bourg en avril 2022, toujours en procédure judiciaire contre le club bressan et qui est revenu s’imposer pour la première fois à Ékinox en quatre retours. Mais le technicien de la JDA Dijon n’en a évidemment pas fait une affaire personnelle, heureux d’avoir vu son équipe l’emporter chez un gros bras de Betclic ÉLITE (91-88) sur un dernier tir de David Holston.

D’autant plus que l’ancien entraîneur de la Jeu s’est plaint de plusieurs éléments contraires au cours de cette rencontre : des coups de sifflets intempestifs venus des tribunes, qui auraient déstabilisé ses joueurs, et des coups de sifflets légitimes ceux-là, sur le parquet, qui n’ont pas collé avec sa vision de la rencontre (33 fautes à 20, 47 lancers-francs à 18). Ainsi, dans des propos retranscrits par Le Bien Public, Laurent Legname a évoqué une victoire « à cinq contre sept ».

« Le premier sentiment, c’est la joie pour mes joueurs qui ont fait un match avec plein de choses. Il y a eu le basket, mais aussi le fait de jouer une très bonne équipe à l’extérieur, de ne pas avoir lâché dans le troisième quart-temps quand on est à -11, d’être revenu dans le match, d’avoir bataillé, de ne pas avoir paniqué. En première mi-temps, on a vraiment respecté ce qu’on voulait faire. Je suis tellement content pour les joueurs. On a un très bon groupe, avec un bon état d’esprit. Cette victoire, c’est leur récompense. En plus on a joué à cinq contre sept, je ne dis pas huit, mais à cinq contre sept. 47 lancers francs à 18, 17 à 1 à la mi-temps, c’est encore plus extraordinaire d’avoir gagné. Tout était contre nous et malgré cela les joueurs ont trouvé des ressources nécessaires pour l’emporter. »