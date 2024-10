Laurent Sciarra de nouveau au micro pour TVMonaco : « Je dis ce que je vois et ce que je pense »

Avec ses expressions fleuries, sa liberté de langage, son immense expérience et sa connaissance du jeu, il était presque anormal que Laurent Sciarra n’ait jamais eu une vraie place de consultant à la télévision. Une expérience réduite à la portion congrue, du côté d’Eurosport il y a dix ans pour des matchs d’EuroCup… Mais l’ancien international, vice-champion olympique 2000, est désormais de retour au micro.

Si SKWEEK continue de diffuser les rencontres des trois représentants français en EuroLeague, TVMonaco (chaîne accessible et gratuite en France) a acquis les droits des matchs de l’AS Monaco dans la plus grande compétition européenne. Et la chaîne du service public monégasque a choisi de faire appel aux services d’un habitué de Gaston-Médecin, Laurent Sciarra, originaire de Nice, installé dans l’arrière-pays varois et régulièrement aperçu dans l’enceinte de la Roca Team ces dernières années en spectateur discret. Il s’en est ouvert dans les colonnes de Nice Matin.

« Je me régale, c’est pour ça que j’ai replongé ; ça me correspond, je vis ma passion. Les matches, je les regarde. Alors, les vivre avec un casque sur les oreilles, ça me va très bien. Je dis ce que je vois et ce que je pense. Ce n’est pas un travail au sens dur du terme. […] Pour les matches à domicile, le poste est en tribunes. Pour les matches de la Roca Team à l’extérieur, on commente en cabine dans les locaux de TV Monaco. Nous sommes en doublette avec Colin (Bourgeat), on s’entend très bien. »

Prochaine échéance pour Laurent Sciarra, et pour l’AS Monaco surtout : la première confrontation labellisée Betclic ÉLITE face au Paris Basketball ce jeudi à 19h.