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Laurent Sciarra sans langue de bois sur Tony Parker coach : "Je pense qu’il va vite voir que c’est quand même mieux de s’occuper des chevaux" - BeBasket