Laurent Sciarra n’a jamais été du genre à arrondir les angles. Avant le match entre l’AS Monaco et l’ASVEL ce dimanche 19 avril, l’ancien meneur des Bleus a livré une sortie musclée dans Le Progrès. Entre tacle à Tony Parker, scepticisme sur la NBA Europe et analyse sans concession de l’ASVEL, le Niçois a envoyé du lourd.

Une pique frontale à Tony Parker

Interrogé sur la possibilité de voir Tony Parker succéder à Pierric Poupet sur le banc villeurbannais, Laurent Sciarra n’a pas hésité :

« Peut-être que Tony, qui est un hyperactif, s’ennuie ? Je pense qu’il va vite voir que c’est quand même mieux de s’occuper des chevaux que d’entraîner. Entraîneur, c’est un métier de tarés ! »

Une déclaration dans la pure tradition Sciarra, directe et sans filtre, qui interroge aussi sur la perception du métier d’entraîneur au plus haut niveau.

Monaco – ASVEL : un match à enjeu déséquilibré

Sur la rencontre du week-end, le consultant estime que la pression est clairement du côté de l’ASVEL : « Il est plus important pour l’ASVEL, qui a plus à perdre que Monaco », souligne-t-il, rappelant les nombreuses absences côté monégasque et le contexte chargé du club, à deux jours du play-in de l’EuroLeague contre le Panathinaïkos Athènes.

Une ASVEL jugée plus sévèrement que Monaco

Sur la situation actuelle du club villeurbannais, Laurent Sciarra pointe un manque de cohérence globale :

« Quand vous dites à tout le monde que tout va bien mais que vous réduisez la voilure depuis des années… Les miracles, c’est à Lourdes. Pas à Lyon ! »

Il s’interroge également sur certaines décisions structurelles, notamment autour des partenariats et de l’identité du club – « Comment, dans un club comme l’Asvel, n’y a-t-il pas un historique dans le staff, comme Digbeu, Pluvy ou Bilba ? » -, en rappelant que la couleur de l’ASVEL est le vert, tout en saluant le travail de Pierric Poupet avec les moyens du bord.

Enfin, il souligne le flou du projet, en évoquant indirectement les propos de son ex-poulain Nando De Colo : « On lui a vendu un projet de fou et sa qualité a diminué au fil des années… »

A contrario, le consultant de TV Monaco est plus indulgent sur la situation de l’AS Monaco cette saison. Surtout la situation sportive. « Vu tous les problèmes qu’ils ont connus, qui sont lunaires, ils sont remarquables. » Avant de rappeler le rôle central du soutien princier : « S’il n’y a pas le Prince, il n’y a plus de basket à Monaco. »

« Je ne veux pas de la NBA en Europe »

Mais c’est surtout sur le projet de NBA Europe que Laurent Sciarra a été le plus tranchant : « J’espère que la NBA Europe ne va pas se faire. (…) Il faut du pognon mais quand il y en a trop, il fait mal au sport. »

Pour lui, l’arrivée massive de capitaux et d’une logique purement business mettrait en danger l’identité du basket européen : « Je suis un fervent défenseur du basket européen. (…) Qui va payer des tickets d’entrée à 500 millions de dollars ? »

Un positionnement clair, à contre-courant de certaines ambitions affichées par des clubs comme l’ASVEL.