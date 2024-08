L’Australie, d’un fiasco imminent à une demi-finale olympique !

Battue par le Nigeria en ouverture des Jeux Olympiques, l’Australie était au bord du précipice avant d’affronter l’équipe de France dimanche soir à Villeneuve-d’Ascq. Une défaite et les Opals seraient reparties à la maison dès le premier tour pour la première fois depuis… 1984.

Au lieu de cela, les quintuples médaillées (trois en argent et deux en bronze) ont retrouvé leur basket, ont dominé les Bleues (79-72) et se sont ouverts les portes des quarts de finale… puis des demi-finales. Pour cause, ce mercredi à Bercy, l’Australie a connu une matinée incroyablement tranquille, à peine embêtée par une Serbie décidément bien décevante depuis son titre européen en 2022. Pour la troisième compétition internationale d’affilée, les joueuses de Marina Maljkovic n’ont pas dépassé le stade des quarts de finale, dominées dans les grandes largeurs par les Opals (67-85), incapables de contenir Alanna Smith (22 points à 7/13, 13 rebonds et 4 passes décisives).

L’Australie attend maintenant les États-Unis en demi-finale. À la (simple) condition que Team USA entretienne sa série d’invincibilité olympique, qui court depuis 1992, ce soir face au Nigeria. C’est la première fois depuis 2012 que la sélection océanienne se retrouve dans le dernier carré.