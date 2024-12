La Fédération Française de Basket-ball a dévoilé le calendrier complet de l’édition 2025 de la Superleague 3×3 FFBB. Point d’entrée incontournable pour faire ses armes dans le 3×3, la Superleague 3×3 FFBB regroupera, de mai à juillet, 19 Open Plus partout sur le territoire, avec comme objectif pour chaque participant la qualification pour le tournoi final, l’Open de France 3×3 FFBB, dont le lieu n’a pas encore été dévoilé.

Cette année encore la Superleague 3×3 FFBB comptera 4 Open Plus dits « 5000 » (5000 et 2000 correspondent au prize money octroyé par catégorie sur les tournois) et 15 Open Plus dits « 2000 » dans toute la France avec de nombreuses étapes dans le Grand Est (Verdun, Nancy, Thaon-les-Vosges et Metz), en Pays de la Loire (Le Pouliguen, La Roche-sur-Yon, Le Mans et Nort-sur-Erdre) mais aussi dans le sud-ouest et en région Parisienne.

Le calendrier complet :