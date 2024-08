Le Canada élimine l’Espagne et met Rudy Fernandez à la retraite

Le Canada a éliminé l’Espagne de ces Jeux olympiques de Paris en s’imposant face à la sélection de Sergio Scariolo 88 à 85 ce vendredi 2 août au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq. Ce résultat met donc fin à la carrière professionnelle de Rudy Fernandez (1,96 m, 39 ans), lui qui a tenu sa place pour cette ultime rencontre (0 point à 0/5 et 2 rebonds en 15 minutes).

L’Espagne échoue à -3

Le Canada a fait la course en tête contre une Roja toujours aussi batailleuse. A coups de coaching et en trouvant en un Dario Brizuela un leader offensif providentiel dans le dernier quart-temps (17 points à 7/9 aux tirs en 14 minutes), la sélection de Sergio Scariolo est revenue à -2 (82-80) à l’entame de la dernière minute. Elle aurait même pu égaliser à 82 partout sans les deux lancers francs manqués par Sergio Llull et Alex Abrines. Mais Shai Gilgeous-Alexander (20 points à 5/11 et 3 rebonds) a trouvé R.J. Barrett (16 points à 6/10 et 3 passes décisives) dans le corner à 3-points pour redonner deux possessions d’avance (85-80). Et si l’Espagne s’est rapprochée, elle est restée derrière.

Les Bleus visent la victoire de 5 points ou plus

Avec trois victoires en trois matches, le Canada termine les phases de poule invaincu. Toutefois, la sélection de Jordi Fernandez, qui a pu s’appuyer sur un bon Andrew Nembhard en sortie de banc (18 points à 8/10 en 21 minutes), ne termine qu’avec un +/- de +20 dans ce groupe de la mort. Ainsi, l’équipe de France est prévenue avant d’affronter l’Allemagne : elle peut terminer parmi les deux meilleurs premiers en s’imposant de 5 points ou plus. Elle affronterait probablement la Grèce en quarts de finale si c’était le cas. Autrement, en cas de victoire de 4 points ou moins, ce sera soit l’Australie soit la Serbie. Enfin, en cas de défaite, elle aurait affaire au Canada mardi prochain en quarts de finale. Compliqué !