Le cap passé par Melvin Ajinça : « J’arrive enfin à montrer de quoi je suis capable »

Avec 18,5 points, le meilleur marqueur de l’ASVEL sur les deux derniers matchs n’est pas l’un des tauliers, Théo Maledon, Nando de Colo ou Joffrey Lauvergne… Mais bien Melvin Ajinça (2,02 m, 20 ans).

Une série impressionnante

Le jeune ailier 3&D arrivé cet été en provenance de Saint-Quentin crève l’écran. Ces deux dernières semaines toutes compétitions confondues, il tourne à plus de 12 points de moyenne à quasiment 49% à 3-points. Le genre de série qu’il avait connu à la Coupe du monde U19 à l’été 2023 et qui l’avait mis sur les radars de tous les recruteurs. Sa saison 2023/24 en dents de scie avec le SQBB lui a tout de même valu une sélection à la Draft 2024, en 51e position. Sans contrat en NBA, il est revenu en Europe avec pour objectif de passer un nouveau cap pour gagner sa place outre-atlantique. Après des débuts biaisés par une cheville en vrac, le voilà depuis début décembre sur les bons rails pour accomplir son objectif.

« Le déclic est avant tout mental. J’étais dans une phase un peu négative en début de saison, et j’ai réussi à basculer dans un gros travail personnel en dehors du basket. Ça m’a beaucoup aidé et je me suis libéré. J’ai enfin retrouvé mon jeu et j’arrive à montrer de quoi je suis capable. » Melvin Ajinça, rapporté par Le Progrès

Comme il l’a montré dans ses célébrations, Ajinça prend du plaisir à jouer et apporter sa pierre à l’édifice d’une équipe qui gagne. Celui qui découvre l’EuroLeague cette saison joue avec force, sans peur, mais avec le sourire. Ce grâce à une confiance qui l’habite, notamment car il est en pleine réussite sur son tir extérieur, même quand il tire en déséquilibre ou avec un défenseur sur lui. Alors même que son défaut était parfois le manque de constance dans ses pourcentages à 3-points. Même si l’échantillon est encore faible, il est cette saison à 38,5% avec 6,5 tentatives par match en Betclic Élite, et 37,5% avec 3 tentatives en EuroLeague. Celui dont « le shoot le rendait différent des autres de son âge » selon son collègue de la génération 2004 Victor Wembanyama, marque des gros points auprès des recruteurs des Dallas Mavericks, qui ont ses droits NBA.

« Voir Melvin s’éclater comme ça sur le terrain procure un vrai plaisir… Je veux souligner ce bon équilibre entre expérience et jeunesse. Théo [Maledon] est là pour se relancer, Melvin pour voir plus haut, Nando [De Colo] pour transmettre ; ça fait du bien de voir comment ça fonctionne. » Pierric Poupet, rapporté par le Progrès

Une bonne forme individuelle qui coïncide avec les six victoires d’affilée pour l’ASVEL

Car au-delà de ses objectifs personnels, le cousin d’Alexis Ajinça contribue largement à la réussite collective de l’ASVEL. Titulaire lors de trois des quatre derniers matchs de l’équipe, il apporte aussi son énergie et sa défense. Avec Andre Roberson, il forme un duo défensif redoutable sur l’aile. En attaque, c’est lui qui sanctionne en fin de système ou s’engouffre dans les espaces créés par ses meneurs. Et son coup de chaud arrive à point nommé, alors que le club doit faire face aux blessures de Mbaye Ndiaye et Charles Kahudi sur son poste. S’il arrive à garder des bons pourcentages à 3-points et à rester en bonne santé, il pourrait être une autre belle histoire de cette saison de l’ASVEL. Avant un départ vers de nouveaux horizons l’année prochaine ?