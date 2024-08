Rion Brown (Blois) et Landry Nnoko (Gravelines-Dunkerque) rejoignent un promu grec

Rion Brown et Landry Nnoko quittent la France pour rejoindre un promu grec, Panionios. Il s’agira d’un retour dans le championnat grec pour le premier, c’est en revanche une découverte pour le second.

Départ sur une relégation pour l’un, sur un maintien pour l’autre

Ancien joueur de la JDA Dijon (2017-2018), Rion Brown a passé les deux dernières saisons à Nanterre et Blois. Perturbé par une blessure à la main durant 2 mois dans les Hauts-de-Seine, il avait malgré tout sorti un exercice honorable malgré un tir en délicatesse (9 points à 38% de réussite aux tirs, et 5,6 rebonds en 29 minutes de jeu sur 27 rencontres). Capitaine de l’ADA Blois la saison dernière, il a encore mieux contribué (11 points à 41% aux tirs, 3,4 rebonds et 2,1 passes décisives en 29 minutes de jeu sur 34 rencontres), sans en empêcher pour autant la relégation du club blésois. Rion Brown retrouvera dans le championnat grec son ex-partenaire Tobin Carberry, qui s’est engagé avec Peristeri.

Joueur au CV attirant mais dont la carrière battée de l’aile depuis un an et demi, Landry Nnoko ne sera donc resté qu’une année à Gravelines-Dunkerque. L’intérieur camerounais, au contraire de Rion Brown, aura réussi la difficile mission collective du BCM : arracher le maintien en Betclic ELITE. En 32 matchs de championnat, l’ancien joueur d’EuroLeague (Alba Berlin, Baskonia et Étoile Rouge) aura compilé 9,5 points à 64,2% aux tirs, et 5,8 rebonds en 22 minutes de jeu sur 32 matchs