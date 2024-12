Le chat noir de Fos toujours présent : Maxime Galin absent plusieurs mois

Vendredi soir, si Junior Etou n’avait pas été déclaré apte après un mois d’indisponibilité, les absents de Fos-Provence étaient presque plus nombreux que les valides : Mamadou Niang, qui espère revenir la semaine prochaine, Mathieu Wojciechowski, qui vise lui mi-janvier, Brandon Young, toujours pas qualifié, et un petit nouveau, Maxime Galin.

Victime d’une rupture ligamentaire au poignet et opéré en début de semaine, l’ailier marseillais a rejoint l’infirmerie provençale pour plusieurs mois, trois au maximum. « Cette blessure vient malheureusement s’ajouter à une liste déjà trop longue de joueurs indisponibles cette saison », regrettent les BYers.

Particulièrement dommageable puisque l’ancien Espoir de l’Élan Chalon et de Bourg-en-Bresse, qui avait eu du mal à sauter le pas du monde pro l’an dernier, montait en puissance ces derniers temps (5,8 points à 40%, 2,3 rebonds et 1,4 passe décisive en en 15 rencontres, dont une pointe à 23 unités contre Champagne Basket), malgré une certaine irrégularité, lui qui reste encore un peu trop dépendant de la réussite de son premier shoot. Sans lui, Fos-Provence s’est pourtant offert une énorme bouffée d’oxygène vendredi en maîtrisant Antibes in extremis (73-72).