Nantes surprend Roanne, Pau et Fos se relancent, Assemian Moularé porte Vichy

Respectivement opposés à Caen et Chartres ce samedi, Orléans et Boulazac vont avoir l’opportunité de faire le break en tête de Pro B. Pour cause, la Chorale de Roanne s’est laissée surprendre par l’ex-lanterne rouge, Nantes, qui se redresse progressivement sous la houlette de Rémy Valin. Avec 25 points, 5 rebonds et 6 passes décisives de Kyle Riddley, le NBH l’a emporté 97-84.

Eito rate le buzzer beater à Fos

Dans le bas du tableau, Fos-Provence et Vichy ont également signé une belle opération. Profitant d’un 2/2 de Vincent Vent sur la ligne des lancers-francs puis d’une gamelle d’Antoine Eito au buzzer, les BYers ont remporté in extremis le duel des équipes malades contre Antibes (73-72). Les deux clubs étaient sur une série de quatre défaites d’affilée et ce sont donc les Sharks qui s’enfoncent dans les profondeurs du classement. Un petit exploit pour les hommes de Rémi Giuitta, réduits à six professionnels, qui se sont appuyés sur le talent énorme de Robert Turner (31 points à 10/21, 5 rebonds et 6 passes décisives) pour capitaliser sur une grosse première mi-temps (53-37) et s’offrir un peu d’oxygène.

Quant à la JAV, victorieuse 91-87, elle a mis fin à la belle dynamique de Poitiers (quatre succès de rang) en bénéficiant du meilleur match en carrière d’Assemian Moularé, auteur de 26 points à 8/13, 8 rebonds et 2 passes décisives en 26 minutes.

Rouen seul vainqueur sur la route

Sur les autres parquets, l’Elan Béarnais, Denain et Rouen ont équilibré leur bilan (8v-8d). Pau s’est fait peur contre l’ALM Evreux, voyant son avance fondre de +32 à +10 dans le money-time, mais les Normands sont partis de trop loin. Avec 9 points, 5 rebonds et 6 passes décisives, le nouveau meneur Micah Speights a laissé entrevoir de belles promesses. De leur côté, les Dragons ont dominé une Alliance Sport Alsace toujours privée de Carl Ponsar (88-70) tandis que Rouen n’a pas fait un pli sur le parquet du SCABB (88-70). Le RMB poursuit ainsi sa remontée au classement après un début de saison extrêmement poussif.